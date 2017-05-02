Противники Rail Baltica опасаются, что проект обойдется Эстонии куда дороже

Споры о целесообразности трансбалтийской магистрали Rail Baltica не утихают: авторы анализа окупаемости Rail Baltica ознакомили эстонские власти с аргументами в пользу строительства железной дороги, противники опасаются, что проект обойдется Эстонии куда дороже, чем обещают аналитики, передает "Актуальная камера".

Несмотря на то, что Rail Baltica находится в числе трех приоритетных транспортных проектов, до сих пор неизвестно, какая доля трансбалтийской магистрали будет профинансирована из европейского фонда.

"Строительство подобной железной дороги в Эстонии совместно со всеми инвестициями может ежегодно приносить в экономику более 1 млрд евро, – сказал председатель правления госкомпании Rail Baltica Estonia Индрек Орав. – Если при этом первоначальный вклад увеличится до 500 или 600 млн евро, то и в этом случае проект оправдает и окупит себя. Но если самофинансирование вырастет до 1 млрд, то тогда надо будет несколько раз подумать, прежде, чем вкладывать в проект деньги".

По словам Орава, до того момента, пока не будет дано добро Евросоюза и не станет известно, сколько денег поступит из Брюсселя, нет смысла строить железную дорогу из Пярну в сторону Латвии.

Во вторник, 2 мая, анализ окупаемости представили и депутатам Рийгикогу.

"Анализ окупаемости не дает ответов на многие вопросы. Большинство случаев из разряда предположений. Однако беспокоиться из-за этого не стоит, так как решения будут приняты лишь через четыре года. К этому времени многие вещи будут уже понятны – какой будет транзит, какой интерес у финнов, какие возможности у россиян и белорусов по части цен. Тогда можно будет принимать следующие решения", – пояснил председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.

Еврокомиссия даст свою первоначальную оценку лишь через год. Скептики утверждают, что брексит спутал все карты и теперь неизвестно, какую сумму выделит Евросоюз на Rail Baltica.

"Мы не пессимисты. Мы хотим, чтобы была известна правда, чтобы принимающие решения во главе с парламентом и членами правительства точно знали реальные суммы, которые можно будет получить от Европы в следующий финансовый период, чтобы принять правильные решения при ратификации договора", – отметил инициатор гражданского движения "Открыто о Rail Baltica" Вахур Тыниссоо.

Глава совместного предприятия RB Rail Байба Рубеса сказала, что в пользу Rail Baltica свидетельствуют все прежние проекты скоростных дорог, которые были запущены в Европе. Все они превзошли ожидания, утверждает она. "Я не думаю, что мы недооцениваем риски. Желание со стороны Еврокомиссии на то, чтобы перевести грузы с автомобильной на железную дорогу, очень сильно".

О серьезности намерений по строительству Rail Baltica говорит и тот факт, что на прошлой неделе в составе правления совместного предприятия RB Rail появились три новых топ-менеджера, которые будут отвечать за практическую сторону строительства магистрали.