В суде начался процесс по делу о крупных хищениях в Хоккейном союзе

Харьюский уездный суд провел предварительное заседание по делу известного баскетбольного тренера Рихо Сооника, который обвиняется в растрате 90 000 евро из средств Хоккейного союза Эстонии.

Согласно обвинению, Сооник в качестве генерального секретаря НКО Хоккейный союз Эстонии в период 2006-2012 годов снимал наличные деньги с расчетного счета организации, а также оплачивал с него свои личные расходы на общую сумму около 90 000 евро, сообщил во вторник портал Delfi.

Сам Сооник отвергает обвинения и утверждает, что все деньги были потрачены на деятельность, связанную с союзом.

Бывший генсек организации также обвиняется в нарушении обязанности обеспечить надлежащий бухгалтерский учет в Хоккейном союзе Эстонии и в том, что он существенно затруднил получение обзора об имущественном положении организации.

Нынешний руководитель Хоккейного союза Рауно Паррас до настоящего времени вынужден разбираться с проблемами, возникшими в тот период. Помимо Сооника, судебный процесс ждет и тогдашнего президента организации Прийта Вильбаха. "Когда я взял на себя руководство Хоккейным союзом, обнаружились очень странные вещи, поэтому мы обратились в полицию и суд по гражданским делам", - пояснил Паррас.