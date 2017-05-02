Собиратель детской порнографии получил условный срок

Харьюский уездный суд во вторник приговорил к условному лишению свободы мужчину, у которого полиция обнаружила сотни детских фотоснимков порнографического содержания.

Согласно обвинению, 40-летний Григорий с июля 2015 года по февраль 2016 года сохранил на различные носители данных 349 фотофайлов и 92 видеофайла, на которых дети младше 14 лет позировали в разных порнографических или эротических ситуациях, а лица младше 18 лет — в порнографических ситуациях.

Мужчина хранил нелегальные материалы у себя дома до 24 мая прошлого года, когда представители правоохранительных органов его задержали.

Харьюский уездный суд во вторник признал Григория виновным в хранении детской порнографии и приговорил его к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 18 месяцев.

Подсудимому также придется оплатить процессуальные расходы на сумму 1276 евро.