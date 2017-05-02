Парламентарии готовят ряд ограничений для водителей Uber и Taxify

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Эстония
Эстония
Стас Кузнецов, "Актуальная камера"

Легализация мобильных сервисов по оказанию услуг таксоизвоза выходит на финишную прямую – вопрос сегодня обсудили в экономической комиссии Рийгикогу. Через неделю законопроект, который уже успел рассорить Uber и Taxify с профессиональными таксистами, поступит на второе парламентское чтение, передает "Актуальная камера".

Споры вокруг услуг так называемых "сервисов попутчиков", которые сегодня оказывают такие мобильные приложения как Uber или Taxify, не стихают уже более года. Профессиональные таксисты почти сразу окрестили своих частных коллег пиратами, и заявили, что деятельность последних угрожает как самой профессии, так и всей модели бизнеса. Чтобы остудить пыл сторон, настроения которых уже успели вылиться в протестные акции, политики решили отказаться от использования термина "извоз по обоюдному соглашению".

"В данный момент у лицензированных таксистов есть возможность оказывать услуги через мобильные платформы. Водители, которые занимаются извозом через приложения, также могут заниматься профессиональным таксоизвозом. Для этого необходимо оборудовать автомобиль соответствующим плафоном и счетчиком. Так что и у тех, и у других – одинаковые права и обязанности", – пояснил председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (IRL).

Впрочем, частным таксистам, которые используют для продвижения своих услуг мобильные сервисы, придется считаться с определенными ограничениями.

"Если мы говорим о традиционном такси, у которого имеются отличительные признаки, то их водители смогут пользоваться полосами общественного транспорта, а также подбирать пассажиров на обочине или соответствующих остановках. Пользователям мобильных платформ, чей автомобиль без опознавательных знаков, передвигаться по полосам общественного транспорта будет запрещено. К тому же в таком автомобиле не обязательно использование счетчика, поскольку расчеты должны вестись через приложение", – отметил член экономической комиссии Рийгикогу Эркки Сависаар (Центристская партия).

"И в одном и в другом случае будет необходимо наличие транспортной карты, а также карточки обслуживающего лица. Небольшое отличие будет лишь в том, что водителям, которые занимаются извозом через мобильные платформы, будет достаточно наличия электронного разрешения", – добавил член экономической комиссии Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ).

На следующей неделе документ снова пройдет согласование в экономической комиссии. После этого законопроект будет передан на второе чтение в Большой зал Рийгикогу.

Редактор: Ирина Киреева



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