С начала регистрации в отряды ученической дружины записались около 1000 школьников

Школьники Эстонии активно записываются в трудовые отряды Ученической дружины. Возможности для заработка – от сбора клубники до обслуживания туристов – предлагают 30 работодателей, передает "Актуальная камера".

Совместить полезное с приятным, еще и заработать – от такого предложения сложно отказаться. После начала регистрации в трудовые отряды Ученической дружины на сайте malev.ee сегодня днем вакантные места разлетались как горячие пирожки. За два часа в ряды молодых тружеников записались около 1000 человек в возрасте от 13 до 19 лет.

"Регистрация пока еще открыта. Правда, большинство трудовых отрядов заполнены. Но примерно 6-7 групп пока открыты. Оставшиеся вакантные места рассчитаны на гимназистов", – сказал руководитель целевого учреждения "Ученические дружины" Отт Вяли.

Дружинников на летние заработки ждут приблизительно 30 работодателей, в основном это частные предприятия, а также таллиннские районные управы. В основном молодежь работает в сфере сельского хозяйства и торговли. В этом году рабочие места для школьников предлагают несколько новых фирм, в том числе и туристические.

"Это сельский туризм. Например, туристическая фирма в Рапламаа, походно-лыжный центр в Кырвемаа. Предприятия подобного плана нуждаются в помощи, чтобы приспособиться, в том числе свою инфраструктуру, к обслуживанию туристов", – пояснил Отт Вяли.

По его словам, оплата труда растет каждый год, потому что ежегодно повышается и минимальная зарплата. "Поэтому работодатели пересматривают оплату труда дружинников. Если спросить, сколько зарабатывает школьник, то ответ неоднозначный. Конечно, зависит от того как долго он работает – две или три недели. Там много нюансов, но вполне реально, что дружинник может заработать 200-300 евро нетто".

По словам организаторов, в этом году число русскоязычных школьников в рядах ученической дружины выросло. Сезон летних работ открывается 26 июня.