"Актуальная камера" 2.05.2017 (20:00)

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда.
В Русском театре состоялась премьера спектакля эстонского режиссера Пеэтера Раудсеппа "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева. Есть мнение, что постановщик выложился не по максимуму.
Харьюский уездный суд во вторник приговорил к условному лишению свободы мужчину, у которого полиция обнаружила сотни детских фотоснимков порнографического содержания.