Горсобрание Кейла не согласно с планами принудительного объединения

Кейла не будет принудительно объединяться с волостями Падизе и Вазалемма, а также городом Палдиски, так как горсобрание проголосовало против плана правительства о слиянии Кейла с соседними самоуправлениями, передает "Актуальная камера".

Депутаты полагались на два исследования, одно из которых гласит, что принудительное слияние незаконно, второй анализ предрекает целый ряд негативных последствий для города. К тому же, в Кейла был проведен опрос горожан, почти 97% ответивших высказались за то, чтобы в будущем Кейла оставался самостоятельным городом.