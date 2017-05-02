В рамках председательства Эстонии в ЕС жителей Европы познакомят с местной культурой

К предстоящему председательству Эстонии в Совете ЕС и столетнему юбилею республики, активно готовятся не только внутри страны. По всей Европе пройдут выставки, концерты, спектакли: все это призвано помочь европейцам приоткрыть дверь в культурную жизнь Эстонии, передает "Актуальная камера".

Во вторник, 2 мая, была представлена программа культурных мероприятий которые пройдут за пределами Эстонии в 2017-2018 годах, цель которых познакомить иностранцев с талантливыми уроженцами Эстонии и эстонской культурой во всех ее проявлениях.

Театр NO99 сыграет свою новую постановку "Сон в День солнцестояния» в Берлине в начале октября. Стоит отметить, что сцена берлинского Концертного дома – самая большая театральная площадка Германии.

Классиков и современников эстонской живописи можно будет увидеть в музеях Рима, Парижа, Москвы и Вашингтона.

А в неофициальной столице Евросоюза – Брюсселе – жители Европы смогут узнать кое-что об эстонских национальных музыкальных инструментах.

Программа мероприятий за пределами Эстонии находится по адресу events.estonia.ee и будет постоянно обновляться.