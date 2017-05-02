Андрей Титов: прожить на пенсию в 500 евро можно, но хорошей жизни лучше не ждать

По словам ведущего телеканала ETV+ Андрея Титова, который попробовал в течение месяца ограничить все свои расходы суммой в 500 евро (что соответствует размеру его пенсии, если бы он получал ее в настоящий момент), прожить на такие деньги можно, но для этого потребуется недюжинная изобретательность.

О своем эксперименте Титов рассказал во вторник в телепрограмме "Ringvaade".

По словам телеведущего, после вычета коммунальных платежей у него осталось 375 евро, из которых он зарезервировал 75 евро на непредвиденные расходы, а остальные 300 евро распределил из расчета 10 евро в день. "В процессе эксперимента план изменился, потому что я понял, что продукты так дорого не стоят", - сказал Титов, добавив, что на еду достаточно 3-4 евро в день, если не ходить в кафе. С другой стороны, необходимость постоянно готовить дома становится очень обременительной.

Несмотря на предельную ограниченность ежедневных трат, ему удалось один раз принять дома гостей и даже предложить им немного алкоголя, и дважды сходить в гости с тортом или коробкой конфет.

К последнему дню месяца у Титова осталось 16 евро, которые он потратил в кафе в торговом центре Solaris. Этой суммы ему хватило на пирожное, чашку кофе и рюмку коньяка.

"Выжить можно и жить можно, но хорошо жить очень трудно, поэтому нужно постоянно что-то выдумывать, как справиться на пенсии", - рассказал он о своих впечатлениях, полученных в ходе эксперимента. Телеведущий добавил, что согласно банковской статистике больше всего сбережений именно у пенсионеров, потому что они лучше всего умеют экономить.