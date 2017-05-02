В Мяэтагузе открывается выставка трофеев эстонских охотников: от медведя до леопарда

Эстонские звероловы готовятся к масштабной выставке охотничьих трофеев. Среди них и медведи, и леопарды, и кабаны – обитатели как эстонских, так и заграничных лесов, переадет "Актуальная камера".

Помещение мызы Мяэтагузе заполнено трофеями. Всего более трех сотен добытых на охоте экземпляров представлено на выставке, подобия которой в Ида-Вирумаа не было с 2008 года. В том числе и добыча вирумааских охотников из Африки. Хотя это уже из разряда экзотики, но и результатами охоты в Эстонии можно удивить иностранцев.

"Если например сюда придут финны, то они удивятся, причем не только размерами рогов, но и разнообразием животных, которые у нас водятся", – сказал эксперт Пеэтер Хуссар.

Более 80 золотых медалей европейского стандарта и столько же серебряных получили вирумааские охотники за эти экземпляры. Охотничьи трофеи оценивают раз в два года.

Выставка открывается в среду, 3 мая. Интереса должно добавить и то, что постоянно на месте будет кто-нибудь из охотников-специалистов, который ответит на вопросы.

Продлится выставка на мызе Мяэтагузе до 12 мая.