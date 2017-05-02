Путин и Трамп обсудили координацию действий в борьбе с терроризмом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону перспективы координации действий в борьбе с международным терроризмом в контексте ситуации в Сирии.

Такое сообщение распространила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух президентов, состоявшегося вечером во вторник, 2 мая, передает ТАСС.

"2 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Президенты РФ и США также обсудили организацию личной встречи в привязке к саммиту "Большой двадцатки" в Гамбурге.

"Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге. Беседа носила деловой и конструктивный характер", - говорится в сообщении.

Путин в разговоре с президентом США по ситуации на Корейском полуострове призвал к сдержанности и снижению напряженности.

"Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы", - говорится в сообщении.