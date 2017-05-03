"Калев/Крамо" находится в шаге от выхода в финал чемпионата Эстонии ({{commentsTotal}})
Второй матч полуфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу между командами "Пярну Садам" и "Калев/Крамо" завершился выездной победой таллиннцев - 77:67.
Поединок состоялся накануне вечером в Пярну, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".
В составе победителей самым результативным стал Стен-Тимму Сокк, набравший 23 очка.
В серии до трех побед "Калев" ведет 2:0. Третий матч команд пройдет в пятницу в Таллинне.
Редактор: Сергей Михайлов