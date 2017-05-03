Ханссон: в эстонской экономике наблюдается противоречивая ситуация

По его словам, рост экономики остается медленным, но при этом спрос на рабочую силу высок, что, в свою очередь, подхлестывает быстрый рост зарплат, передает в среду, 3 мая, служба новостей "Радио 4".

В условиях, когда экономика в определенной мере разбалансирована, особую роль играет бюджетная политика правительства, отмечает Ханссон.

С точки зрения развития экономики основной вопрос в том, есть ли у предприятий желание и потенциал для того, чтобы реорганизовать свою работу и удовлетворить потребности работников в повышении зарплаты, заключает президент Банка Эстонии Ардо Ханссон.

В среду Ханссон представит Рийгикогу отчет о деятельности центрбанка в прошлом году.