В Пыхья-Таллинне автомобиль сбил велосипедистку: разыскиваются очевидцы ({{commentsTotal}})
Накануне днем в результате ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала женщина-велосипедист. Полиция просит помощи у свидетелей происшествия.
По данным сотрудников правопорядка, инцидент случился в 13:30 у дома №12 на улице Ристику, где автомобиль Kia Rio, которым управляла 29-летняя женщина, сбил ехавшую по тротуару на велосипеде 38-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиция просит очевидцев случившегося позвонить по номеру 612 3000 или связаться по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.
Редактор: Сергей Михайлов