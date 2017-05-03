В Пыхья-Таллинне автомобиль сбил велосипедистку: разыскиваются очевидцы

Накануне днем в результате ДТП в Пыхья-Таллинне пострадала женщина-велосипедист. Полиция просит помощи у свидетелей происшествия.

По данным сотрудников правопорядка, инцидент случился в 13:30 у дома №12 на улице Ристику, где автомобиль Kia Rio, которым управляла 29-летняя женщина, сбил ехавшую по тротуару на велосипеде 38-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция просит очевидцев случившегося позвонить по номеру 612 3000 или связаться по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.