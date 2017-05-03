Урмас Сыырумаа отозван из совета госфирмы Eesti Raudtee

Такой приказ накануне, 2 мая, подписала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в ведомстве.

Вместо Урмаса Сыырумаа новым членом совета госкомпании стал вице-канцлер Министерства финансов по вопросам административной политики Райго Ууккиви.

О планах министра финансов Свена Сестера провести данную рокировку портал rus.err.ee впервые написал еще 5 февраля.

Во второй половине апреля Сестер вновь обратился к Симсон с предложением довести задуманное до конца, сославшись на предложение комиссии по выбору представителей государства в советы госфирм.

Сам Сыырумаа написал заявление о выходе из совета еще 7 февраля.

"Я уже давно вхожу в совет предприятия и сделал все для развития транзитного сектора. К сожалению, несмотря на все мои усилия, объемы транзита и финансовое положение железной дороги в упадке. Я чувствую, что больше не могу помочь в укреплении компании, поэтому прошу отозвать меня из совета", - написал тогда предприниматель.

Председателем совета Eesti Raudtee является Прийт Рохумаа. Помимо него в состав надзорного органа госкомпании входят Тийт Рийсало, Райго Ууккиви и Айн Таттер.

Должностной оклад председателя совета составляет 1500 евро в месяц, члены совета получают по 750 евро.