Полиции хотят вернуть доступ к банковским счетам и телефонным разговорам пропавших людей

Министерство внутренних дел предлагает внести поправки в законодательство, которые позволили бы полиции отслеживать в реальном вермени банковские сделки людей, считающихся пропавшими, а также при необходимости подслушивать их телефонные разговоры.

До 2013 года полиция для поиска пропавших людей могла применять указанные меры, но затем было изменено законодательство, передает в среду, 3 мая, служба новостей "Радио 4".

Министерство юстиции тогда посчитало, что для проведения следственных мероприятий необходимо возбуждать уголовное расследование, в связи с чем были внесены соответствующие изменения в закон.

Однако, как показала практика, одного только факта исчезновения человека недостаточно для того, чтобы возбуждать уголовное дело, поскольку у полиции может не оказаться ни одного повода подозревать преступление. В итоге у полиции для поиска пропавших людей выбор действий оказался узким.

Теперь Министерство внутренних дел намерено предоставить полиции более широкие полномочия, в частности, право запрашивать у финансовых учреждений информацию о сделках на банковских счетах пропавших людей, а также прослушивать и позиционировать их мобильные телефоны.