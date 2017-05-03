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Кальюлайд отправляется с визитом в Швейцарию и Италию ({{commentsTotal}})

Керсти Кальюлайд предстоит четырехдневная зарубежная поездка.
Керсти Кальюлайд предстоит четырехдневная зарубежная поездка. Автор: ERR
За рубежом
За рубежом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду отправляется с четырехдневным визитом в Швейцарию и Италию.

В ходе визита Кальюлайд выступит с докладом на международной конференции по проблемам управления в университете Санкт-Галлена, а также выступит с речью на конференции State of the Union во Флоренции, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе визита президент Эстонии встретится с руководителями крупных международных предприятий, министром экономики Швейцарии Иоханном Шнайдером-Амманом и главным переговорщиком по Brexit от ЕС Мишелем Барнье.

Редактор: Сергей Михайлов



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