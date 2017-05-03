Глава союза работодателей Эстонии призвал смягчить ограничения на иностранных работников

Оживить экономику Эстонии лучше всего могло бы смягчение ограничений на зарубежную рабочую силу, считает председатель Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По его словам, запланированные правительством налоговые изменения экономику оживить не помогут и дадут, скорее всего, противоположный эффект, передает в среду, 3 мая, служба информации "Радио 4".

В то же время, по оценке Тамсара, прав и президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, который обратил внимание на то обстоятельство, что рынок рабочей силы перегрет.

Как считает Тамсар, стимулировать экономику и снизить напряженность на рынке труда можно, если упразднить въездную квоту в Эстонию, а также если установить гастарбайтерам среднюю по Эстонии зарплату.