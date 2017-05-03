На следующей неделе автобус номер 52 в Таллинне пойдет в объезд

В связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия на улице Раннамяэ в Таллинне с 9 по 12 мая автобус линии 52 на направлении к центру города пойдет в объезд.

С 10:30 9 мая и до конца рабочего дня 12 мая автобусы этой линии к центру города пойдут по улице Нийне, бульвару Пыхья, улицам Сур-Раннавярава и Ахтри, передает "Раэпресс".

В это время на этом направлении не будет остановки у Балтийского вокзала.