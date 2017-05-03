Канцлер права не нашла следов дискриминации в системе избирательного залога

Канцлер права Юлле Мадизе считает, что нынешняя система, когда на выборах в Рийгикогу за каждого кандидата необходимо вносить залог в размере одной минимальной зарплаты, соответствуют Конституции ЭР.

Об этом она сообщила в своем ответе на обращение председателей трех непредставленных в Рийгикогу политических сил - партии "Зеленые Эстонии", Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и Партии народного единства (ПНЕ).

В своем ответе Юлле Мадизе напомнила, что ранее систему избирательного залога анализировал и Госсуд, который также не нашел признаков нарушений.

Она добавила, в Эстонии залоговая ставка является заметно ниже размера средней зарплаты.

Вместе с тем малые партии считают такую систему несправедливой, отмечая, что из-за этого им трудно конкурировать с крупными политическими силами, получающими финансирование из госбюджета.