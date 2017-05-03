Отель Viru отмечает 45-летие днем открытых дверей

В эту пятницу отель Viru отмечает свой 45-летний юбилей и приглашает всех желающих на день открытых дверей. После обеда можно будет познакомиться с историей отеля и дизайном его интерьера, а во время экскурсии по зданию можно будет увидеть тематические номера "Финляндия – 100", посетить расположенный на 23-м этаже музей КГБ, а также ознакомиться с тремя фотовыставками.

В рамках экскурсии по отелю можно будет посетить созданные в честь юбилея северных соседей тематические номера "Финляндия – 100" и расположенный на 23-м этаже музей КГБ.

"Мы рады пригласить как гостей отеля, так и горожан познакомиться поближе с нашим ставшим легендой отелем. В честь юбилея с отелем вас познакомят исключительные личности – автор книги "Отель Viru и его время" Сакари Нуппонен и дизайнер интерьера сегодняшних номеров Вилле Лаусмяэ, дед которого, Вяйно Тамм, был первым дизайнером интерьера отеля", – рассказывает менеджер по продажам и маркетингу Эвелин Орг.

Мероприятие бесплатное и будет проходить на эстонском языке. Встреча - в 14:30 на втором этаже отеля в ресторане Merineitsi.

Число участников ограничено, поэтому необходимо зарегистрироваться по адресу электронной почты marek.uibo@sok.fi или по телефону +372 680 9300.

После экскурсии по отелю в 17:00 праздник продолжится концертом ансамбля Smilers, который состоится на террасе ресторана Amarillo. Концерт для всех гостей также бесплатный.

В честь юбилея в отеле открыты три выставки: фотовыставка с кадрами из приключенческой комедии Яака Килми "Герои", выставка сотрудников отеля "Виру", а также фотовыставка "Виру раньше и теперь".

Ровно 45 лет назад 5 мая отель был официально открыт – директор Альберт Шокман перерезал ленточку, и первые гости вошли в отель, в их распоряжении было 516 новых номеров.

Торжества в честь 45-летия отеля будут проходить весь год, и в их рамках будут освещаться интересные моменты из продолжительной истории отеля. В частности, отель решил выразить почтение знаменитым женщинам, останавливавшимся в отеле – Софи Оксанен, Валентине Терешковой и Элизабет Тейлор. В кафе отеля можно попробовать посвященные им юбилейные сладости, созданные шеф-поваром ресторана Merineitsi Маргусом Таммпере – лимонно-ягодные тарталетки ручной работы. В кафе и барах отеля можно купить юбилейное пиво Viru XLV, приготовленное в сотрудничестве с компанией Õllenaut.

Со всеми юбилейными мероприятиями юбилейного года можно ознакомиться на сайте гостиницы.