В четверг станут известны обладатели почетных наград Таллинна: среди них не только Семенов

На своем заседании в четверг, 3 мая, столичное городское собрание утвердит обладателей наград Таллинна. В этом году за особые заслуги перед Таллинном планируется наградить в том числе художника Веру Станишевскую, доктора Адика Левина и олимпийского чемпиона Яана Тальтса.

Всего в списке тех, кого собираются наградить почетными знаками, 21 человек. И это не только Алексей Семенов, о котором в апреле активно писали все ведущие республиканские СМИ.

Например, городские власти хотят представить к награде педиатра и специалиста по питанию Адика Левина, живописца и графика Веру Станишевскую, прославленного штангиста, чемпиона Олимпиады 1972 года Яна Тальтса.

Ранее СМИ сообщали, что вручить знак за заслуги перед Таллинном хотят правозащитнику и члену центристской фракции столичного горсобрания Алексею Семенову. Вокруг этой инициативы разразился скандал. Например, лидер IRL Маргус Цахкна даже заявил, что наградить Семенова почетным знаком - значит плюнуть в лицо принципам эстонского государства.

Недовольные инициативой вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта наградить Семенова знаком за заслуги считают, что возглавляемый правозащитником Центр по правам человека является инструментом пропаганды Кремля. Не всем по нраву и то, что фамилия Семенова фигурировала в ежегодниках Полиции безопасности (КаПо).

Сам Кылварт за Семенова заступился, сказав, что он заслуживает признания.

Церемония награждения по традиции состоится в Таллиннской ратуше 15 мая, в День города.

Знак за заслуги вручается Таллинном с 1995 года. С тех пор его получили 314 человек.