Сценический наряд Лауры на "Евровидении" будет романтически белым

Эстонская делегация "Евровидения 2017" уже прибыла в Киев, и совсем скоро начнутся первые репетиции. Порталу ERR Menu удалось первым увидеть платье от дизайнера Кристины Вийрпалу, в котором Лаура выступит на конкурсе.

"Я не могу представить ни одного другого платья, в котором я бы могла выйти на сцену. Когда я его надела, то сразу почувствовала, что это именно то, что нужно — оно идеально подходит к песне "Верона" и ее истории. Плюс ко всему оно очень удобное, и я смогу свободно передвигаться по сцене, хотя сцена в Киеве и меньше, чем была на конкурсе "Eesti Laul”, - сказала Лаура порталу ERR Menu.

Также певица отметила высокое качество своего сценического наряда, его можно скрутить, положить в чемодан, а потом достать и сразу надеть — оно нисколько не потеряет своего вида.

Платье — результат совместной работы певицы и дизайнера.

"У меня были некоторые идеи, о которых я рассказала дизайнеру, а она как настоящий профессионал смогла воплотить наши общие идеи в настоящую красоту", - отметила она.

У сценического наряда очень много мелких деталей. Особое внимание стоит обратить на скрытое послание в области поясницы.

В полной красе платье можно будет увидеть на первой репетиции в Киеве.