Лидер группировки телефонных мошенников из Литвы получил в Эстонии 6 лет тюрьмы

Стражам порядка удалось положить конец известной мошеннической схеме, за которой стояли преступники из Литвы. Некоторые из них покинули страну, других упрятали за решетку. Один из главарей преступной группировки - Арнольдас Скудас - приговорен к шести годам тюрьмы.

Обычно мошенники действовали по хорошо отработанной схеме: звонили в основном пожилым русскоязычным женщинам, сообщали, что кто-то из родственников старушки, например, совершил ДТП, а чтобы уладить ситуацию без привлечения полиции, необходимо заплатить крупную сумму, передает в среду, 3 мая, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Pärnu Postimees.

Всего преступникам удалось выманить у восьми человек порядка 35 000 евро.

В полиции сообщили, что после задержания лидеров преступной группировки, количество подобных телефонных мошенничеств практически сошло на нет.