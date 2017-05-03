rus.err.ee

Лидер группировки телефонных мошенников из Литвы получил в Эстонии 6 лет тюрьмы ({{commentsTotal}})

Телефоны. Иллюстративая фотография.
Телефоны. Иллюстративая фотография. Автор: Фото: ERR
Эстония
Эстония

Стражам порядка удалось положить конец известной мошеннической схеме, за которой стояли преступники из Литвы. Некоторые из них покинули страну, других упрятали за решетку. Один из главарей преступной группировки - Арнольдас Скудас - приговорен к шести годам тюрьмы.

Обычно мошенники действовали по хорошо отработанной схеме: звонили в основном пожилым русскоязычным женщинам, сообщали, что кто-то из родственников старушки, например, совершил ДТП, а чтобы уладить ситуацию без привлечения полиции, необходимо заплатить крупную сумму, передает в среду, 3 мая, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Pärnu Postimees.

Всего преступникам удалось выманить у восьми человек порядка 35 000 евро.

В полиции сообщили, что после задержания лидеров преступной группировки, количество подобных телефонных мошенничеств практически сошло на нет.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Документы на российскую визу в Эстонии будет оформлять новый визовый центр.Документы на российскую визу в Эстонии будет оформлять новый визовый центр.
Документы на российские визы в Эстонии будет оформлять новый визовый центр VFS Global
МВД хочет получить право запрашивать в финансовых учреждениях банковские данные людей.МВД хочет получить право запрашивать в финансовых учреждениях банковские данные людей.
Полиции хотят вернуть доступ к банковским счетам пропавших людей
Ардо Ханссон.Ардо Ханссон.
Ханссон: в эстонской экономике наблюдается противоречивая ситуация
Первое фото сценического наряда Лауры на "Евровидении"
Парламентарии готовят ряд ограничений для водителей Uber и Taxify
Стали известны самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда.

Андрей Титов.Андрей Титов.
Андрей Титов: прожить на пенсию в 500 евро можно, но хорошей жизни лучше не ждать
В Латвии и Литве закроют супермаркеты Prisma
Трудовые отряды Ученической дружины.Трудовые отряды Ученической дружины.
С начала регистрации в отряды ученической дружины записались около 1000 школьников
Мнение / Интервью
Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.Валентина (Татьяна Маневская) и Катя (Любовь Агапова) поминают Валентина в день рождения Валентины.
Виктор Сольц: холостые выстрелы "Валентинова дня"

В Русском театре состоялась премьера спектакля эстонского режиссера Пеэтера Раудсеппа "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева. Есть мнение, что постановщик выложился не по максимуму.

Филипп Лось.Филипп Лось.
Новый худрук Русского театра Филипп Лось: главным источником дохода должны быть деньги зрителей
Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: нужна ли Эстонии мечеть?
"Политрулет" (22 - 29 апреля)."Политрулет" (22 - 29 апреля).
"Политрулет": парламентская свадьба, гребец Евгений, дядя Юри и таксист-президент
ИДА-ВИРУМАА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Мяэтагузе открывается выставка трофеев эстонских охотников: от медведя до леопарда
В пунктах техосмотра по-прежнему берут взятки.В пунктах техосмотра по-прежнему берут взятки.
Двух работников силламяэского техосмотра приговорили к условным срокам за взятки
В Ида-Вирумаа может появиться завод по производству пластиковых гранул из сланцевой золы.В Ида-Вирумаа может появиться завод по производству пластиковых гранул из сланцевой золы.
Эстонская фирма Ati Profiil собирается производить пластмассу из сланцевой золы в Ида-Вирумаа
Оппозиционный депутат горсобрания Антс Кутти.Оппозиционный депутат горсобрания Антс Кутти.
Соцдемы не станут выставлять свой список на муниципальных выборах в Нарве
Силламяэский порт.Силламяэский порт.
В Силламяэ будет увеличен парк емкостей аммиачного терминала
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.Меланома образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей, и защитный крем (даже с самым высоким показателем) от этого не спасает.
В Эстонии растет число случаев заболевания меланомой
Мартин Репинский и Сирет Котка обвечались в Нарве.Мартин Репинский и Сирет Котка обвечались в Нарве.
ФОТО: депутаты Рийгикогу Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчались в Нарве
Обновлено: 18:09 
Сборная Эстонии по таэквондо.Сборная Эстонии по таэквондо.
Эстонские таэквондисты вернулись с ЧЕ с девятью медалями
ЗА РУБЕЖОМ
Керсти Кальюлайд предстоит четырехдневная зарубежная поездка.Керсти Кальюлайд предстоит четырехдневная зарубежная поездка.
Кальюлайд отправляется с визитом в Швейцарию и Италию
Парламент Великобритании был распущен в ночь на 3 мая.Парламент Великобритании был распущен в ночь на 3 мая.
В преддверии выборов в Британии распустили парламент
Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп.
Путин и Трамп обсудили координацию действий в борьбе с терроризмом
Президент США Дональд Трамп (справа) и его зять Джаред Кушнер.
СМИ: зять Трампа скрыл деловые связи с Соросом и Goldman Sachs
Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, в том числе и Эстонию.
Еврокомиссия требует от стран ЕС отменить контроль на внутренних границах
Парад на Красной площади 9 мая 2016 года.
На параде 9 мая в Москве Эстонию будет представлять посол Арти Хилпус
ЭСТОНИЯ
Телефоны. Иллюстративая фотография.Телефоны. Иллюстративая фотография.
Лидер группировки телефонных мошенников из Литвы получил в Эстонии 6 лет тюрьмы

Стражам порядка удалось положить конец известной мошеннической схеме, за которой стояли преступники из Литвы. Некоторые из них покинули страну, других упрятали за решетку. Один из главарей преступной группировки - Арнольдас Скудас - приговорен к шести годам тюрьмы.

В депутатском корпусе горсобрания Таллинна доминируют центристы.В депутатском корпусе горсобрания Таллинна доминируют центристы.
В четверг станут известны обладатели почетных наград Таллинна: среди них не только Семенов
Юлле МадизеЮлле Мадизе
Канцлер права не нашла следов дискриминации в системе избирательного залога
Штормовой ветер сорвал часть крыши с Батарейной крепости.Штормовой ветер сорвал часть крыши с Батарейной крепости.
ФОТО и ВИДЕО: во время шторма в субботу с Батарейной крепости в Таллинне сорвало часть крыши
Обновлено: 02.05
Горсобрание Кейла не согласно с планами принудительного объединения
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Собиратель детской порнографии получил условный срок
Студенты художественной академии решали будущее здания фабрики в Тоотси
Евровидение
Лаура и Койт Тооме спели "Верону" на итальянском
Эстонию на "Евровидении-2017" представляют Койт Тооме и Лаура с песней "Верона".Эстонию на "Евровидении-2017" представляют Койт Тооме и Лаура с песней "Верона".
Иностранцы оценили эстонскую конкурсную песню "Верона": звучит как немецкий шлягер
Евровидение.Евровидение.
Константин Эрнст уверен, что Россию не отстранят в 2018 году от участия в "Евровидении"
ЭКОНОМИКА
Тоомас Тамсар.Тоомас Тамсар.
Глава союза работодателей Эстонии призвал смягчить ограничения на иностранных работников
Урмаса Сыырумаа решили отозвать из совета еще в начале февраля.Урмаса Сыырумаа решили отозвать из совета еще в начале февраля.
Урмас Сыырумаа отозван из совета госфирмы Eesti Raudtee
02.05
Противники Rail Baltica опасаются, что проект обойдется Эстонии куда дороже
02.05
Председатель правления TS Laevad Кайдо Падар уйдет на работу в частный сектор
02.05
В марте объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 15%
02.05
В марте доход от продаж в розничной торговле вырос на 6%
29.04
Поезда Elron в будущем станут ездить быстрее
СПОРТ
"Калев/Крамо" находится в шаге от выхода в финал чемпионата Эстонии
Рихо Сооник обвиняется в присвоении 90 000 евро у Хоккейного союза Эстонии.Рихо Сооник обвиняется в присвоении 90 000 евро у Хоккейного союза Эстонии.
В суде начался процесс по делу о крупных хищениях в Хоккейном союзе
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президент Кальюлайд в воскресенье примет участие в Тартуском марафоне
Юрген Зопп вернулся на корт.
Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире во Франции
Таллиннское ралли откладывается.
Таллиннское ралли перенесли на осень
Владимир Иванов стал первой ракеткой Эстонии.
Первой ракеткой Эстонии среди мужчин стал Владимир Иванов
Об Анетт Контавейт в теннисном мире говорят все больше.Об Анетт Контавейт в теннисном мире говорят все больше.
Контавейт претендует на звание "Прорыв месяца" WTA
Анетт Контавейт стремительно прогрессирует.Анетт Контавейт стремительно прогрессирует.
Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA
Отт Тянак занял третье место на ралли в Аргентине
КУЛЬТУРА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В рамках председательства Эстонии в ЕС жителей Европы познакомят с местной культурой
Здание Рийгикогу.Здание Рийгикогу.
В Рийгикогу откроется выставка работ художника Ивана Соколова
ФОТО: Тарту провозгласили эстонской столицей кино
Художественный руководитель Пекинского театра современного танца Яаньюан Вонг.Художественный руководитель Пекинского театра современного танца Яаньюан Вонг.
В Йыхвиском балетном фестивале принимают участие гости из Китая
РАЗНОЕ
Музей КГБ в гостинице Музей КГБ в гостинице
Отель Viru отмечает 45-летие днем открытых дверей
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
На следующей неделе автобус номер 52 в Таллинне пойдет в объезд
Велосипедисты регулярно подвергаются опасности.Велосипедисты регулярно подвергаются опасности.
В Пыхья-Таллинне автомобиль сбил велосипедистку: разыскиваются очевидцы
Новые ноутбуки Microsoft с Windows 10S.Новые ноутбуки Microsoft с Windows 10S.
Microsoft представила обновленную Windows 10 и новый ноутбук
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: в Тарту открыли велосипедный сезон
Радио 4

Первое лицо

Президент ЭР Керсти Кальюлайд в студии Радио 4 рассказала обо всем

ETV+ приглашает
Последние новости
11:55
Лидер группировки телефонных мошенников из Литвы получил в Эстонии 6 лет тюрьмы
11:49
Сценический наряд Лауры на "Евровидении" будет романтически белым
11:25
Отель Viru отмечает 45-летие днем открытых дверей
11:19
Документы на российские визы в Эстонии будет оформлять новый визовый центр VFS Global
11:10
В четверг станут известны обладатели почетных наград Таллинна: среди них не только Семенов
10:44
Канцлер права не нашла следов дискриминации в системе избирательного залога
09:53
На следующей неделе автобус номер 52 в Таллинне пойдет в объезд
09:35
Глава союза работодателей Эстонии призвал смягчить ограничения на иностранных работников
08:54
Кальюлайд отправляется с визитом в Швейцарию и Италию
08:39
В преддверии выборов в Британии распустили парламент
08:23
Полиции хотят вернуть доступ к банковским счетам пропавших людей
07:56
Урмас Сыырумаа отозван из совета госфирмы Eesti Raudtee
07:28
В Пыхья-Таллинне автомобиль сбил велосипедистку: разыскиваются очевидцы
07:14
Ханссон: в эстонской экономике наблюдается противоречивая ситуация
Полезно знать
Топ читаемости
02.05
Стали известны самые высокооплачиваемые чиновники Эстонии
02.05
В Латвии и Литве закроют супермаркеты Prisma
02.05
В черный список Департамента защиты прав потребителей попали 12 турфирм
02.05
Соцдемы не станут выставлять свой список на муниципальных выборах в Нарве
01.05
Эстонские таэквондисты вернулись с ЧЕ с девятью медалями
02.05
Андрей Титов: прожить на пенсию в 500 евро можно, но хорошей жизни лучше не ждать
02.05
В ласнамяэской "канаве" перевернулся и загорелся автомобиль
02.05
Парламентарии готовят ряд ограничений для водителей Uber и Taxify
07:14
Ханссон: в эстонской экономике наблюдается противоречивая ситуация
02.05
Виктор Сольц: холостые выстрелы "Валентинова дня"
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
"Актуальная камера" 2.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В среду ясно, +9..+14
Эстония
Трудовые отряды Ученической дружины.
С начала регистрации в отряды ученической дружины записались около 1000 школьников
Штормовой ветер сорвал часть крыши с Батарейной крепости.
ФОТО и ВИДЕО: во время шторма в субботу с Батарейной крепости в Таллинне сорвало часть крыши
Обновлено: 02.05
Горсобрание Кейла не согласно с планами принудительного объединения
Студенты художественной академии решали будущее здания фабрики в Тоотси
В Эстонии с визитом находится графиня Уэссекская Софи Хелен Маутбеттен-Виндзор
Посольство Финляндии в Таллинне отмечает двадцатилетие безвизовых отношений
Обновлено: 01.05
За рубежом
Столкновения демонстрантов с полицией в Париже 1 мая.
Первомайские демонстрации в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие
Обновлено: 01.05
Для наведения порядка понадобилась помощь силовиков.
В Македонии протестующие захватили здание парламента, ЕС и НАТО нападение осудили
Обновлено: 28.04
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04