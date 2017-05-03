Юри Ратас может сам поднять вопрос об исключении Евгения Соловьева из партии

Председатель Центристской партии Юри Ратас не исключает, что он может сам поднять вопрос об исключении из рядов политической организации признанного виновным в коррупции бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева.

Об этом в среду, 3 мая, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что тема членства Соловьева в Центристской партии была поднята в Брюсселе, где прошло выездное заседание правительства ЭР.

Работающая в столице Бельгии корреспондент ERR Эпп Эханд поинтересовалась у премьер-министра, когда же Центристская партия исключит из своих рядов Соловьева. На это Ратас ответил, что вопрос можно будет обсудить, если правлению поступит соответствующее предложение.

Эханд, в свою очередь, уточнила, не готов ли Юри Ратас сам выступить с такой инициативой.

"Благодарю за предложение. Оно совсем не плохое", - прозвучал ответ премьера и председателя Центристской партии Юри Ратаса.

Напомним, в прошлом году Евгений Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно.

Проходивший по этому делу бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Юри Колло, и уже экс-депутат горсобрания, тоже признан виновным в подделке документов и присвоении городского имущества. Его суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения условно с пятилетним испытательным сроком.

Оба высших руководителя города не смогут в течение трех лет работать в государственных структурах и в органах местного самоуправления.

И Соловьев, и Колло продолжают оставаться членами Центристской партии.

Сейчас Евгений Соловьев работает директором свалки в Уйкала.