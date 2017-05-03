Убивший сожительницу в Валга проведет в тюрьме восемь лет

В среду, 3 мая, вступил в законную силу обвинительный приговор Тартуского уездного суда в отношение Вахура Сикка (42). Мужчину признали виновным в жестоком убийстве своей сожительницы. Он проведет в тюрьме 8 лет.

Приговор вступил в силу, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению кассацию адвоката Сикка.

Ранее приговор суда первой инстанции от 17 октября прошлого года не изменил и Тартуский окружной суд.

Согласно обвинению, в ночь на 2 октября 2015 года Вахур Сикк распивал спиртные напитки со своей 37-летней сожительницей. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился на женщину с кулаками. Сначала Вахур избил ее, затем принялся душить, а после этого ударил ножом в грудь.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.