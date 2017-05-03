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Заместитель старейшины волости Юленурме Хальянд Каазик обвиняется в коррупции ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Лыунаская окружная прокуратура завершила расследование дела о коррупции в волости Юленурме и передала его суд. Обвиняемым по делу проходит заместитель старейшины волости Хальянд Каазик, который, используя свое служебное положение, повысил стоимость своей недвижимости почти в 50 раз и продал ее.

Согласно материалам уголовного дела, в 2016 году фирма заместителя старейшины H.H.Kaasik OÜ продала недвижимость за 870 000 евро, хотя в 2015 году фирма ее купила за 18 000 евро.

Цена недвижимости выросла за счет детальной планировки, которую рассматривала волостная управа. И Каазик, как должностное лицо, мог повлиять на решения волостной управы таким образом, чтобы получить в итоге для себя экономическую выгоду.

Прокурор Марге Пюсс пояснила, что чиновник должен был отстраниться от принятия решений по данному вопросу, но не сделал этого, а, используя свое служебное положение получил выгодное решение и финансовую выгоду.

Расследованием занималось антикоррупционное бюро Центральной криминальной полиции.

Слушания этого дела начнутся в Тартуском уездном суде 31 августа.

Редактор: Артур Тооман



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Заместитель старейшины волости Юленурме Хальянд Каазик обвиняется в коррупции

Лыунаская окружная прокуратура завершила расследование дела о коррупции в волости Юленурме и передала его суд. Обвиняемым по делу проходит заместитель старейшины волости Хальянд Каазик, который, используя свое служебное положение, повысил стоимость своей недвижимости почти в 50 раз и продал ее.

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