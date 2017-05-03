В моноспектакле "Дикарь защищается" Николай Бенцлер сыграет сразу несколько ролей

28 и 29 июня на Vaba lava в Таллинне состоится премьера моноспектакля "Дикарь защищается", в котором Николай Бенцлер — актер, признанный в 2017 году Союзом театральных деятелей Эстонии лучшим исполнителем мужской роли второго плана, рассуждает на тему противостояния полов.

Моноспектакль — это всегда очень большая и сложная работа для актера. В своем интервью для "Радио 4" Бенцлер отметил, что ему предстоит сыграть не только главного героя, но и второстепенных персонажей, которые появляются в пьесе. При этом никаких переодеваний там не будет.

"На данный момент это самый мощный вызов в моей жизни, и я постараюсь с ним справиться", - заявил актер и признался, что несмотря на то, что репетиции идут уже больше месяца, избавиться от возникшего поначалу страха ему удалась только неделю назад.

Интересно то, что режиссером постановки выступает Яан Ууспыльд, который уже играл эту роль для эстоноязычной публики.

"У нас есть такие моменты, на которые Яан говрит "О, господи боже мой! Я играю этот спектакль уже 13 лет и об этих местах никогда в жизни не думал". Это мне очень импонирует, но с другой стороны, пока еще есть моменты, которые для Яана легки и понятны, а для меня — тяжелы", - отметил Бенцлер и подчеркнул, что режиссер очень помогает ему справиться с ролью и многое объясняет.

Автор пьесы пытается понять взаимоотношения между мужчиной и женщиной. По словам актера, чтобы найти ответы на вопросы, автор изучал антропологию.

"Пьеса объясняет глазами природы, почему мужчины и женщины разные и как нам найти общий язык. Очень многое объясняется и каждый найдет минимум три момента, которые были в его жизни", - сказал Бенцлер.

Николай Бенцлер — один из немногих русскоязычных актеров, который чувствует себя комфортно в эстоноязычной актерской компании. По его мнению, отсутсвие языкового барьера помогло ему стать свободным актером. При этом он не пытается полностью погрузиться в эстонскую среду.

"Я не стремлюсь убирать свой акцент, потому что физиологически это крайне сложно и у людей уходят на это годы. Я довольствуюсь тем, что у меня есть и использую это. Хотя есть моменты, когда мне говорят, что я произношу некоторые фразы совершенно без акцента, и тогда меня просят его вернуть, потому что в этом и есть весь смак моих ролей", - поделился актер.

Премьера известной постановки Роба Беккера "Дикарь защищается" состоялась в 1991 году в Сан Франциско, и с того момента спектакль колесит по всему миру. Комедия переведена на тридцать языков и рассмешила жителей более 50 стран. Спектакль – самый долго находящийся в прокате соло-спектакль в истории Бродвея.