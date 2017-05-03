Правительство одобрило принципы программы председательства Эстонии в ЕС

В среду кабинет министров Эстонии принципиально одобрил программу председательства страны в ЕС, в основе которой лежат четыре приоритета.

Окончательную программу председательства правительство планирует утвердить на заседании 29 июня, передает пресс-служба правительства.

Ранее были утверждены четыре приоритета председательства Эстонии:

- открытая Европа с новаторской экономикой;

- безопасная и защищенная Европа;

- цифровая Европа и свободное движение данных;

- вовлекающая и устойчивая Европа.

Говоря об открытой и новаторски мыслящей Европе, премьер-министр Юри Ратас сказал, что сильная экономика базируется на открытой инновационной экономической модели.

"Цель Эстонии – способствовать оживлению экономики Европейского союза и созданию современных рабочих мест", - добавил Ратас.

Говоря о безопасной и защищенной Европе, премьер-министр подчеркнул, что Эстония в роли председателя хочет предложить конкретные современные решения повышения защищенности и безопасности в открытой Европе.

"Наряду с внедрением современных ИТ-решений, Эстония выступает за укрепление трансграничного сотрудничества и считает очень важным более тесное оборонное сотрудничество", - сказал он.

По поводу цифровой Европы и свободного движения данных премьер-министр отметил, что быстрое, качественное и доступное интернет-соединение – неотъемлемое условие опирающейся на информацию умной экономики.

"Эстония выступает за то, чтобы возможности выбора для европейцев стали значительно шире. Это означает развитие и интернет-торговли, и интернет-услуг", - пояснил Юри Ратас.

Объясняя приоритет вовлекающей и устойчивой Европы, премьер-министр сказал, что основа общественного и экономического успеха – это люди. "В вовлекающей Европе Эстония выступает за то, чтобы всем были обеспечены равные возможности".

В получившей на сегодняшнем совещании кабинета министров принципиальное одобрение программе Эстония разделила 4 основных приоритета на 18 частей. Для содействия соблюдению приоритетов программа содержит около 80 проектов правовых актов. Обсуждение приоритетов проходило в комиссиях Рийгикогу, они были также представлены общественности на мероприятиях по вовлечению как в Эстонии, так и в Брюсселе.

На основании этих приоритетов была составлена принципиально одобренная сегодня программа председательства, предварительно согласованная с министерствами.

1 июля к Эстонии перейдет ответственность за организацию всей работы Совета Европейского союза. По этой причине правительство находится в Брюсселе, чтобы представить Европейской комиссии приоритеты председательства Эстонии.

Еврокомиссия: от Эстонии ждут акцента на дигитализацию

По словам президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в период председательства Эстонии в Европейском союзе прежде всего ожидают развития дигитализации.

"Тема дигитализации — самое крупное, что Эстония может подарить Европе",- сказал Жан-Клод Юнкер в среду на совместной пресс-конференциии с Юри Ратасом и вице-президентом Еврокомиссии по теме дигитализации Андрусом Ансипом.

Как отметил Юнкер, переговорами по выходу Великобритании из ЕС Эстонии заниматься не придется, потому что за них отвечает главный переговорщик Мишель Барнье.