Молодежная сборная Эстонии по флорболу разгромила на ЧМ канадцев

В среду, 3 мая, в Швеции стартовал чемпионат мира по флорболу среди национальных сборных, составленных из игроков не старше 19 лет.

Выступающая в дивизионе В сборная Эстонии в своем первом поединке группового этапа обыграла национальную команду Канады - 12:5.

Стартовый период эстонские флорболисты выиграли 6:2, а во втором периоде забили канадцам еще три безответных мяча. Третий период завершился вничью - 3:3.

Самым результативным игроком матча по системе "гол+пас" стал эстонский нападающий Хейно Ави - он забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

А лучшим игроком у сборной Эстонии, по мнению организаторов, стал защитник Андрей Половников.

На групповом этапе сборной Эстонии также предстоит сыграть против Японии и Норвегии.