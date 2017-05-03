Минюст предложит проект запрета на ношение в Эстонии скрывающих лицо головных уборов

Министерство юстиции подготовило проект поправок, которые бы запретили в Эстонии ношение головных уборов, скрывающих лицо – бурок, никаба и др. В ближайшее время проект будет передан на обсуждение в правовую комиссию Рийгикогу.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал в интервью BNS, что Министерство юстиции подготовило свои предложения о запрете на ношение скрывающих лицо головных уборов в общественных местах и предложения эти могут найти практическое применение.

"В ближайшее время мы передадим их правовой комиссии, комиссия обсудит их и сделает свой выбор", – пояснил Рейнсалу.

По словам министра, ведомство в своем проекте предлагает альтернативные варианты. "Составляя свой проект, мы проанализировали практику и других стран", – добавил Рейнсалу.

В конце февраля Рийгикогу в первом чтении отклонил предложенный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) проект запретить в Эстонии ношение в общественных местах бурки и никаба — предметов одежды, свойственных арабской культуре.

Аналогичный проект обсуждала в начале февраля и правовая комиссия Рийгикогу, которая сочла необходимым продолжить поиск юридически корректного решения по запрету в Эстонии головных уборов, скрывающих лицо, в общественных местах в интересах безопасности.