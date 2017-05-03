Владелец Раквереского мясокомбината и Tallegg планирует сокращения

Международный концерн HKScan, которому принадлежат Раквереский мясокомбинат и компания Tallegg, планирует существенные кадровые изменения, в результате которых в разных странах могут лишиться работы около 160 человек.

Поскольку концерн осуществляет свою деятельность в странах Балтии, Финляндии, Швеции и Дании, пока неизвестно, в какой мере эти сокращения затронут Эстонию, хотя переговоры работодателя с профсоюзами затрагивали все перечисленные страны. По поводу Финляндии известно, что работы лишатся около 60 человек, сообщил в среду новостной портал ERR со ссылкой на финское телерадиовещание Yle.

В HKScan утверждают, что концерн повышает эффективность своих офисных работников, поэтому переговоры касаются административных и руководящих работников.

В Финляндии сократят или переведут на договоры подряда около 40 человек, а еще у 20 работников закончится срочный трудовой договор, который не будут возобновлять.

В HKScan в общей сложности работают около 7000 человек. В первом квартале этого концерн снова получил убыток в размере 6,8 млн евро (за аналогичный период прошлого года — 4,8 млн евро), а квартальный оборот в том же сравнении снизился с 439 до 421 млн евро.