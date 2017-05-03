В Кабуле совершено нападение на конвой НАТО, ответственность взяло на себя ИГ

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на конвой бронемашин НАТО в Кабуле, при котором погибли восемь гражданских лиц и получили ранения три американских военнослужащих.

Нападение на конвой НАТО было совершено в среду, 3 мая, в утренний час пик в одном из самых оживленных районов Кабула, передает Reuters.

Террорист-смертник подорвал себя рядом с военной колонной. Афганские власти сообщили, что восемь гражданских лиц погибли и не менее 25 получили ранения. Также были разрушены или сильно повреждены находившиеся поблизости от места взрыва легковые автомобили.

В возглавляемой США миссии НАТО в Афганистане сообщили, что ранения получили трое американских военнослужащих. Бронемашины, в которых иностранные военные передвигаются по Кабулу, смогли вернуться на базу самостоятельно.

Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ. Эта экстремистская группировка действует наиболее активно в граничащей с Пакистаном провинции Нангархар, но неоднократно устраивала и нападения в Кабуле.