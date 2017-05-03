ФОТО: в таллиннском порту Ванасадам пришвартовалось круизное судно длиной 333 метра

В среду в таллиннском порту Ванасадам пришвартовалось круизное судно MSC Fantasia – самое длинное из тех, что посещали Таллинн.

В пресс-службе предприятия Tallinna Sadam отметили, что длина судна компании MSC Cruises составляет 333,3 метра, судно вмещает на борт до 4363 пассажиров. Его крестной матерью в 2008 году была итальянская звезда киноэкрана Софи Лорен.

Судно прибыло в Таллинн из Стокгольма и дальше отправится в Петербург. На его борту - 3406 пассажиров и 1264 члена экипажа. В этом году MSC Fantasia посетит Таллинн в общей сложности 11 раз.

До сего времени рекордно длинными судами, посетившими Таллинн, были принадлежащие той же компании круизные суда Regal Princess и Royal Princess, их длина составляет 330 метров.

В течение нынешнего круизного сезона такие суда посетят Таллинн в общей сложности 314 раз, они доставят в столицу Эстонии более полумиллиона интуристов. Восемь судов в этом году посетят Таллинн впервые.

21 мая и 20 июля в Таллинне остановятся сразу шесть различных круизных судов. Наиболее многолюдными визиты круизных судов ожидаются в этом сезоне 7 июня, 29 июня, 3 июля и 1 августа, когда в Таллинне высадятся более 9000 туристов.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 271 раз, они доставили в столицу в общей сложности 474 000 туристов.