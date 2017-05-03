В Финляндии прошли соревнования по хоббихорзингу

Верховая езда на деревянных лошадках - хоббихорзинг - набирает популярность в соседней Финляндии. Недавно там прошел чемпионат страны.

Этот вид спорта особенно популярен среди девочек. Около 10 000 подростков регулярно встречаются, чтобы тренироваться вместе.

На соревнованиях все действительно по-взрослому: на турнирах оценивают выездку и прыжки. Девочки перепрыгивают на игрушечных лошадках через препятствия, как в конкуре.

Или стараются повторить элегантные движения настоящей выездки.