Юрген Лиги: слово "идиот" отлично подходит к новому контексту эстонской политики

По мнению депутата Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Юргена Лиги, проводимая нынешним правительством бюджетно-финансовая политика игнорирует долгосрочные интересы государства и для ее описания очень хорошо подходит слово "идиот", которым в Древней Греции обозначали безразличных к политике людей, заботившихся только о личном благе и сохранении своего положения.

"Такие идиоты повторяют раз за разом свои тезисы вопреки экспертам, расформировывают консультативные советы и выгоняют советников с заседаний правительства", - пишет Лиги в статье-мнении, опубликованной во вторник в издании Eesti Päevaleht.

По его оценке, "идиоты новой Эстонии" отказались от правила бюджетного равновесия, при котором в периоды роста копятся резервы для сглаживания будущих кризисов, и нарушают не только номинальное, но и структурное равновесие бюджета, чтобы за счет накопленных предыдущими правительствами резервов и будущих налоговых доходов оплачивать расходы нынешнего правительства.

"Новое правило (бюджетной) неустойчивости позволяет министрам хвастаться благами, счета за которые не оплачены, а будущим правительствам придется начинать с урезаний, выплаты кредитов и (при этом) без резервов", - утверждает Лиги, по мнению которого в такой ситуации вполне объяснима эмоциональная реакция со стороны тех политиков, которые ввели правило устойчивого бюджета.

Использование правительством таких терминов как "стратегические инвестиции", "разрыв ВВП" (разница между фактическим и потенциальным ВВП) и "активизация предпринимательской деятельности" Лиги называет пустой болтовней: "в бетоне и асфальте нет инноваций, которые бы решили проблему структурного роста экономики". По мнению бывшего министра финансов, деловая активность растет сама по себе, если государство не мешает предпринимателям, поэтому "сейчас разговоры об активизации (экономического роста) звучат для экспертов как обещание тушить пожар бензином".

"Кому бы не пришлось в будущем разбираться с этим хаосом, на них ляжет исключительно трудная обязанность восстановить бюджетное равновесие. Эта задача будет в разы сложнее, потому что одновременно с урезанием бюджета начнется уменьшение евросубсидий, придется улучшать структурную политику и восстанавливать растраченные резервы. Правительство создает такую ситуацию, несмотря на дополнительные доходы от новых налогов. Идиотское и своекорыстное (поведение), по другому не скажешь", - заключает он.

На прошлой неделе Лиги в соцсети Facebook написал комментарий к бюджетной политике правительства, в котором он назвал министра финансов Свена Сестера идиотом. Премьер-министр Юри Ратас после этого посоветовал Лиги извиниться за публичное оскорбление Сестера.