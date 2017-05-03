Через три года в Таллиннский порт могут запустить трамвай

Часть проекта Rail Balticа – продолжение трамвайных путей из центра Таллинна до порта. Окончательный маршрут трассы надеются составить в течение нескольких месяцев. Спустя три-четыре года после того, как проект получит финансирование, в морской порт можно будет попасть на трамвае.

Благодаря развитию трамвайного сообщения могут быть объединены Таллиннский аэропорт, к которому сейчас прокладывают трамвайные пути, узловая станция железной дороги Rail Balticа в Юлемисте, новый автобусный терминал в Юлемисте, морской порт и Балтийский вокзал. Конечная остановка трамвая была бы около D-терминала.

Представители города Таллинна, порта и проекта Rail Balticа сочли, что оптимальным вариантом будет направить трамвай по улицам Хобуяама и Паади к D-терминалу.

Пассажиры смогут передвигаться по новому пешеходному мосту через Адмиралтейский бассейн к терминалам А и В.

"В планах построить трамвайную линию как можно скорее. Вероятно, это будет следующим большим проектом, которым займется город Таллинн", – сказал городской архитектор Эндрик Мянд порталу ERR Uudised.

Насколько дорогостоящим будет проект, Мянд сказать пока не может – исследования еще идут. Предположительно, проект трамвайных путей получит финансирование ЕС, при котором доля самофинансирования составит 15%. Если средств со стороны ЕС не будет, то город и порт будут искать другие варианты.

"Сейчас все стороны заинтересованы в строительстве этого небольшого отрезка", – заверил Мянд.