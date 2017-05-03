ФОТО: в пикете за свободу прессы перед посольством РФ в Таллинне участвовали два человека

По случаю международного дня свободы прессы перед посольством России в Таллинне в среду был проведен скромный пикет, в котором приняли участие два человека, включая организатора мероприятия — председателя правления молодежной организации Партии реформ Гаспара Шабада.

"Цель мероприятия — помнить о преследуемых (в России) оппозиционных голосах и выразить поддержку тем журналистам и блогерам, которые наперекор опасностям честно рассказывают о происходящем в России, исходя из общепринятых стандартов журналистики", - сказал Шабад журналистам.

Он добавил, что зажженные им перед посольством свечи символизируют поддержку преследуемым в России оппозиционерам и тем смелым людям, которые борются с государственной пропагандой.