Новым ректором Академии музыки и театра стал Ивари Илья

В среду новым ректором Эстонской академии музыки и театра (EMTA) был избран пианист и музыкальный педагог Ивар Илья.

В первом туре голосования избирательного совета Илья набрал 30 голосов. Достаточно было бы и 28, передает портал kultuur.err.ee.

Свои кандидатуры выставили четыре профессора: Ивари Илья, Керри Котта, Тоомас Вавилов и Марье Лохуару.

Приоритетами Илья являются строительство нового комплекса залов академии, структурная реформа ВУЗа и повышение зарплат педагогов.

Ивари Илья приступит к исполнению обязанностей ректора 1 сентября. Срок полномочий ректора EMTA – пять лет.

Нынешний ректор Пеэп Лассманн руководил академией с 1992 года и на новый срок не претендовал.