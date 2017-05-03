Путин: отношения России и Турции вернулись к норме

Президент России Владимир Путин считает, что период восстановления отношений РФ и Турции после кризиса завершен, они вернулись к нормальному состоянию.

Такое заявление российский президент сделал в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

"Некоторое время назад наши двусторонние отношения (РФ и Турции) проходили испытание на прочность, - заявил глава государства. - Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию".

Путин также заявил, что обсудил с Эрдоганом вопросы снятия ограничений и барьеров в торговле, в том числе возможность перехода к расчетам в национальных валютах, а также обеспечение безопасности российских туристов в Турции-

"В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали именно Турцию, - заявил президент России. - Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан на турецких курортах".