Водная полиция вновь вышла на службу в Пярну

Патрули водной полиции в Пярну после небольшого перерыва вновь следят за тем, соблюдают ли моряки-любители правила безопасности на воде, передает "Актуальная камера".

Специалисты пярнуского отделения Ляэнеской префектуры демонстрируют, к какой трагедии может привести неправильное использование спасательного жилета. Если не все ремни были застегнуты, то от спасательного средства немного пользы. В такой ситуации человек пойдет ко дну.

Согласно закону, спасательный жилет непременно должен находиться в плавсредстве. Но специалисты все-таки предупреждают: во избежание трагедии жилет лучше надеть.

"По закону спасательный жилет должен быть под рукой. Действительность показывает, что это не так – жилеты находятся в боковых коробках и под сидениями, где их очень трудно достать и использовать", – отметил старший пограничник Пярнуского отделения Ляэнеской префектуры Эрвин Хамбург.

С открытием навигации на реке и море появилось много маломерных лодок, яхт. Проверку наличия спасательного снаряжения водная полиция ведет регулярно.

"На прошлой неделе патруль уже делал предупреждения по поводу спасательных жилетов: их либо не было с собой, либо было слишком мало", – сказал Эрвин Хамбург.

Период активной навигации обычно продолжается до сентября. По оценке специалистов водной полиции, в последнее время рыбаки и отдыхающие на воде стали более законопослушными и нарушений фиксируется не так уж много.