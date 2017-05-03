"Актуальная камера" 3.05.2017 (18:00)

Председатель Центристской партии Юри Ратас не исключает, что он может сам поднять вопрос об исключении из рядов политической организации признанного виновным в коррупции бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева.
По мнению депутата Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Юргена Лиги, проводимая нынешним правительством бюджетно-финансовая политика игнорирует долгосрочные интересы государства и для ее описания очень хорошо подходит слово "идиот", которым в Древней Греции обозначали безразличных к политике людей, заботившихся только о личном благе и сохранении своего положения.
В Рийгикогу в среду выбрали экспертами совета ERR Пааво Ныгене, Рейна Вейдеманна и Агу Ууделеппа, которые также являются членами совета.