Рийгикогу выбрал экспертами совета ERR Ныгене, Вейдеманна и Ууделеппа

По мнению депутата Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Юргена Лиги, проводимая нынешним правительством бюджетно-финансовая политика игнорирует долгосрочные интересы государства и для ее описания очень хорошо подходит слово "идиот", которым в Древней Греции обозначали безразличных к политике людей, заботившихся только о личном благе и сохранении своего положения.