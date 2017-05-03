Рийгикогу выбрал экспертами совета ERR Ныгене, Вейдеманна и Ууделеппа ({{commentsTotal}})
В Рийгикогу в среду выбрали экспертами совета ERR Пааво Ныгене, Рейна Вейдеманна и Агу Ууделеппа, которые также являются членами совета.
За предложение, выдвинутое комиссией по культуре, проголосовали 57 парламентариев, против – 11. Воздержались пятеро, передает портал ERR uudised.
На место экспертов совета было представлено 11 кандидатов.
Полномочия действующих экспертов совета ERR – Марта Луйка, Райна Тамма и Агу Ууделеппа – закончатся 6 мая.
В совет ERR входит по одному представителю из каждой парламентской фракции и эксперт из числа признанных специалистов в сфере общественного вещания. Срок их полномочий – пять лет.
Членов совета ERR назначают по предложению парламентской комиссии по культуре.
Редактор: Ирина Киреева