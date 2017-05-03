Тереза Мэй обвинила европейских политиков в попытке вмешаться в британские выборы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду обвинила европейских политиков и официальных лиц в попытке повлиять на результат внеочередных парламентских выборов в стране, запугивая британских избирателей угрозами по поводу брексита.

Об этом Мэй заявила журналистам перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, после официального начала предвыборной кампании, сообщило агентство Reuters.

По словам британского премьера, в Брюсселе есть политики, которые не хотят успешных переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

"В последние дни мы убедились, насколько трудными могут стать эти переговоры. Переговорную позицию Великобритании исказили в европейской прессе, переговорная позиция Европейской комиссии стала более жесткой, а европейские политики и официальные лица выступили с угрозами в адрес Британии, - сказала она. - Время для всех этий действий было выбрано умышленно, чтобы повлиять на результат всеобщих выборов (в Великобритании)".

Мэй подчеркнула, что заключение наилучшей сделки по брекситу будет самой главной задачей для любого победителя выборов и призвала избирателей дать ей свою поддержку, чтобы "сражаться за Британию".

"События последних дней показали, что несмотря на наши желания и разумность позиции прочих европейских лидеров, в Брюсселе есть те, кто не хотят успеха этих переговоров. Те, кто не хочет, чтобы Британия преуспела", - сказала она.

Правительство Великобритании в конце марта официально уведомило ЕС о намерении выйти из состава сообщества. Согласно Лиссабонскому договору, переговоры об условиях такого выхода должны быть проведены в течение двух лет.