Ратас: Эстония возглавит Совет ЕС в решающий период для сообщества

"Председательство Эстонии в Совете Европейского союза приходится на время, которое имеет для Европейского союза определяющее значение. Европейский союз должен не только говорить о единстве, но совместно действовать, потому что только делами мы покажем истинную ценность единства", - говорится в заявлении Ратаса, распространенном в среду, 3 мая, пресс-службой правительства Эстонии.

Один из главных вызовов для ЕС – постоянно объяснять гражданам ценность сообщества в их жизни и показывать, что ЕС работает. "Мы должны доказать, что готовы и в состоянии принимать трудные решения и показывать реальные результаты. Европейский союз может решить или как минимум смягчить кризисы, найдет ответы на новые вызовы и работает во имя перемен к лучшему", - сказал Ратас.

Он добавил, что и страны-члены, и институты Европейского союза должны работать в первую очередь на благосостояние людей.

Эстония видит свою главную задачу на посту председателя Совет ЕС в поддержании единства сообщества и его способности принимать решения. "В качестве председателя ЕС Эстония хочет поддержать единство через баланс. Баланс важен и при принятии решений в Европейском союзе, только так мы сможем сохранить единство 27 стран-членов", - подчеркнул премьер-министр.

В среду правительство Эстонии провело выездное заседание в Брюсселе и встречу с Европейской комиссией в преддверии перехода к Эстонии функций главы Совета ЕС во второй половине 2017 года. Кроме того, кабинет министров Эстонии принципиально одобрил программу председательства страны в ЕС, в основе которой лежат четыре приоритета. Ратас также встретился в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, чтобы составить план работы и мероприятий на этот период.