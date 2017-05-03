Аудит МВД выявил несовершенство системы сдачи экзаменов на ношение оружия

Экзамен на ношение оружия в Эстонии полон изъянов, следует из внеочередного аудита МВД. Желающие получить право на выстрел сталкиваются с бумажной волокитой. Вдобавок ко всему порядок сдачи экзамена порой вступает в противоречие с законом, передает "Актуальная камера".

Заказанный Министерством внутренних дел аудит принципов экзамена на ношение огнестрельного оружия прошел во всех префектурах. В ходе анализа были выявлены типичные недочеты – от несоответствия с законодательной базой, до чрезмерной бюрократии. На востоке Эстонии были отмечены нарушения и в проведении самого экзамена. Например, когда на месте присутствовали не все члены приемной комиссии, которых должно быть трое.

"Если во время экзамена ученик и член приемной комиссии остаются один на один, то тогда могут появиться подозрения в том, все ли прошло так, как должно", – сказал глава отдела охраны правопорядка и криминальной политики МВД Вейко Коммусаар, уточнив, что в таком случае есть риск коррупции.

В полиции признают, что отдельные недочеты действительно могут быть, но говорить о наличии системных нарушений неправильно. Более того, ведомство ратовало за обновление Закона об оружии еще в 2013 году. Но сдвинуть воз с мертвой точки получилось лишь несколько лет спустя.

"В этом году у меня впервые появилась надежда, что мы сможем основательно пересмотреть весь процесс от начала и до конца. Сейчас мы ходатайствуем о получении европейских средств. Позади первый этап конкурса, по итогам которого мы получили положительную оценку", – отметила глава отдела идентификации и статуса Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

Указали аудиторы и на необходимость привести в соответствие с законом постановления по части сдачи экзамена на негосударственном языке. Соответствующие поправки планируется передать в кабмин уже в ближайшее время. Согласно изменениям, в будущем теоретическую часть можно будет сдавать при помощи переводчика. Практику же придется защищать на эстонском языке.

Статистика

В 2016 году число единиц огнестрельного оружия, впервые попавшего в регистр, выросло до 1350 (с 950 в 2015 году).

Львиная доля обладателей оружия – граждане Эстонии. Их в минувшем году было более 1211, что на 42% больше, чем в 2015. 65 единиц оружия зарегистрировали лица без гражданства, или "серопаспортники". Почти вдвое увеличилось число граждан России с новым оружием на руках.

По данным полиции, на руках у гражданских – почти 70 000 единиц оружия. При этом владельцев – только 30 000.