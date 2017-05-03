Участники спора: законопроект о таксоизвозе хороший, но нуждается в доработках

Законопроект, который призван отрегулировать сферу мобильных сервисов таксоизвоза, нуждается в доработках, считают в Uber и Taxify. В целом, и они, и их главные противники – традиционные таксофирмы – настроены на грядущие перемены, передает "Актуальная камера".

Изменения, которые будут внесены в Закон об общественном транспорте, или законопроект Uber, устраивают Союз таксофирм. Член правления Эрмо Контсон назвал главную причину.

"Из законопроекта убрано такое понятие, как извоз по обоюдному согласию. Законотворцы наконец пришли к мнению, что все это – таксоизвоз. Нынешний вариант более продвинутый по сравнению с прошлым и гораздо лучше прежнего. Однако и в этой версии есть нюансы, которые мы бы хотели поправить", – сказал член правления Союза таксофирм Эрмо Контсон.

Если говорить о деталях, таксистам не понравилось то, что в новой версии закона в некоторых случаях будут наложены ограничения на плату наличными за проезд. Сложнее будет также подбирать клиентов, что называется на ходу.

"Это искусственно созданные и абсурдные ограничения. Представьте, таксисту постучат в окошко и скажут, мол, поехали. А в ответ таксист – сорри, не могу. Закон не позволяет, ты меня через мобильное приложение вызови, будь другом. Это – абсурд. Таксист все равно отвезет клиента. И если это будет нарушением закона, то таксисту ничего не останется, как нарушать закон", – пояснил Эрмо Контсон.

Представители компаний Uber и Taxify, выход которых на рынок в Эстонии и привел к протестам таксистов и необходимости вносить изменения в законодательство, положительно оценивают последнюю версию законопроекта.

"Это очень современный законопроект. По-настоящему хорошая новость для десятков тысяч жителей страны, которые используют такой сервис, а также для сотен водителей, которые зарабатывают на этом. Этот подход, который смягчает и упрощает требования и к нашим водителям, и к таксистам", – прокомментировал исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар.

Директор по развитию Taxify Мартин Виллинг отметил, что есть технические нюансы, которые хотят уточнить. "Думаю, все стороны будут довольны, если законопроект примут. Если это удастся, то это будет хорошим прецедентом для других стран".