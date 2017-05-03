Испанские истребители F/A-18 сменили немецкие Eurofighter на авиабазе в Эмари

В среду на эстонской авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония, на которой ВВС Германии, использующие истребители Eurofighter Typhoon, передали миссию НАТО по охране воздушных границ стран Балтии испанским военным летчикам на истребителях F/А-18 Hornet.

Дежурство F/А-18 в Эмари будет круглосуточным, самолеты при необходимости будут выполнять идентификационные вылеты, а также проводить регулярные тренировочные полеты, сообщил Генштаб Сил обороны Эстонии.

Присутствовавший на церемонии председатель парламентской комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо подчеркнул, что охрана воздушных границ — одна из многих мер, которые помогают обеспечивать общую безопасность НАТО. "Единство и солидарность союзников — не пустые слова. НАТО хорошо функционирует и в состоянии успешно реагировать на меняющуюся ситуацию с безопасностью", - сказал он.

Вторая группа самолетов полицейской миссии Североатлантического альянса в странах Балтии размещена в литовском Шауляе. Решение Совета НАТО о патрулировании воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы было принято в 2004 году, когда страны Балтии стали членами альянса, а в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.