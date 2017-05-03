"Актуальная камера" 3.05.2017 (20:00)

Лаура Пылдвере и Койт Тооме, которые представляют Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2017", прибыли в Киев и провели первую репетицию на сцене.
По мнению депутата Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Юргена Лиги, проводимая нынешним правительством бюджетно-финансовая политика игнорирует долгосрочные интересы государства и для ее описания очень хорошо подходит слово "идиот", которым в Древней Греции обозначали безразличных к политике людей, заботившихся только о личном благе и сохранении своего положения.
В среду на эстонской авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония, на которой ВВС Германии, использующие истребители Eurofighter Typhoon, передали миссию НАТО по охране воздушных границ стран Балтии испанским военным летчикам на истребителях F/А-18 Hornet.