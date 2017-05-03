Профобразование в Эстонии не слишком популярно, руководство училищ ждет помощи от государства

На протяжении последних десяти лет только 25% выпускников основных школ выбирают профессиональное образование. Эксперты и руководство училищ признают: популярность профобразования повышается неэффективно, передает "Актуальная камера".

Согласно целям эстонской стратегии непрерывного образования, в 2020 году 35% выпускников основных школ должны продолжить свое образование в профессиональных учебных заведениях. Тем не менее, в последние годы этот выбор делает лишь около четверти получающих аттестат об основном образовании.

"Это число остается стабильным, серьезных изменений не происходило, – отметил вице-канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс. – Наша задача не в том, чтобы молодежь пошла изучать что угодно, а чтобы они пошли учиться осознанно, выбрали подходящую специальность и закончили ее."

С чиновником соглашается и директор Тартуского центра профобразования Андрус Мыттус. По его мнению, государство могло бы сделать обязательным получение профессиональной квалификации для каждого ученика.

"Если государство решилось бы на более серьезные меры, то было бы необходимо уменьшить количество мест в гимназиях и ввести обязательное условие, что образовательный путь должен заканчиваться получением профессии", – отметил Мыттус.

Как утверждают в один голос опрошенные "Актуальной камерой" эксперты, миф о том, что выпускники профтехучилищ занимаются примитивным физическим трудом, давно не соответствует истине. Убедиться в этом можно, к примеру, на стартующих в четверг общереспубликанских профессиональных соревнованиях "Молодой мастер".